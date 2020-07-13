زيادة مرضى كورونا بدون أعراض خطر يهدد العالم

أوضحت أحدث دراسة متعلقة بمرضى فيروس كورونا، أن 40% من المصابين ناقلون للعدوى ولكن لا تظهر عليهم أعراض.





ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن حاملي المرض من دون أعراض يعدون الخطر الأساسي في ظل جائحة كورونا، خاصة وأن فرصتهم لنقل العدوى تصل إلى 75%.





وأعلن هذه النتائج مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بتحديث لنسبة المرضى الصامتون من 35% في مايو الماضي إلى 40%، وقدرت أيضا أن 0.65% من الأشخاص المصابين بدون أعراض من المحتمل أن يموتوا.





وكانت ذكرت تقارير طبية سابقة أن فرصة انتقال الفيروس من الأشخاص عديمي الأعراض كانت 100%، ولكن تم تحديث المعلومات بعد هذه النتائج الأخيرة، نظرا لتسجيل العديد من الولايات في الولايات المتحدة لارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات.





وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أيام أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بالهواء أيضا لمسافة تقدر بعدة أقدام، بعد مطالب لمنظمة الصحة العالمية بتغيير موقفها.



