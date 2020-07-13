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أخبار العالم

أمير قطر السابق يشتري جزيرة في موريتانيا.. وبرلمان نواكشوط يحقق في الواقعة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
بدأت لجنة في البرلمان الموريتاني، تحقيقات في بيع جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني.

واستمعت اللجنة إلى أقوال وزراء سابقين فيما يتعلق بإدارة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، شؤون البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن السفير الموريتاني في روما، أسلكو ولد أحمد أزيد بيه، قرر العزوف عن القيام بالتزاماته بعد الزج باسمه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع يتعلق ببيع جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وأوضح أسلكو الذي شغل منصب وزير الخارجية السابق، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، أن أحد مستشاري الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ذكر اسمه في تصريحات متناقضة، مشددا على أن اللجنة كان يمكنها أن تتفادى الدوس على شرفه كموظف عمومي قديم وكأحد العصاميين القلائل في البلاد.

ولم يعلن السفير صراحة استقالته من منصبه، لكن مصادر إعلامية اعتبرت أن العزوف عن الالتزامات يعني الاستقالة.

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