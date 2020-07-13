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توك شو

إثيوبيا تمارس بلطجة سياسية.. وزير الري الأسبق: مفاوضات سد النهضة لم تحقق شيئا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:45 م
ابي احمد رئيس الوزراء
ابي احمد رئيس الوزراء الاثويبي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن المفاوضات التي تجري الآن بخصوص سد النهضة لم تحقق أي تقدم وبالرغم من ذلك الجانب الإثيوبي هو الذي يصف مصر بالتعنت، موضحا أن إثيوبيا تريد يدا حرة من مصر والسودان للتحكم في المياه في الوقت الحالي والمستقبلي. 

وأشار علام خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على صدى البلد وتقدمه «عزة مصطفى»، إلى أن المفاوضات بها مشكلات من الناحية الفنية والقانونية؛ قائلا: «الخلاصة إثيوبيا لا تريد التوصل إلى اتفاقية تلزمها بأي شيء».

وأوضح علام، أن الأسلوب الإثيوبي في التفاوض عفا عليه الزمن ولم يعد يستخدمه أحد وكان عليه استخدام الأساليب التفاوضية؛ مرددا: « الأمر تضييع للوقت وإطالة».

وأكد علام، أن إثيوبيا تريد أن لا يتم تدويل القضية وأن يتم مناقشتها في الاتحاد الأفريقي فقط داخل إحدى اللجان الداخلية. 

وأثنى علام على الدور الذي يقوم به المفاوض في المفاوضات التي تمارس فيها إثيوبيا بلطجة سياسية. 
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