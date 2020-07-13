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أحمد موسى عن انتهاء مفاوضات سد النهضة: مفيش جديد يبقى الوضع كما هو عليه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:26 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم الإثنين هو آخر أيام المفاوضات التي تجريها مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، موضحا أن الإعلام الخارجي بدأ في بث معلومات خاطئة تفيد بأن إثيوبيا بدأت في ملء سد النهضة. 

وشن أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة جديدة اليوم، الإثنين، من برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، هجوما على فضائية "الجزيرة" القطرية بعد أن نشرت معلومات محرفة على لسان الإعلام الإثيوبي؛ مشيرا إلى أن إثيوبيا اعتادت نشر معلومات معينة لتخاطب بها الداخل الإثيوبي.

واستعرض أحمد موسى تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي اليوم، التي أكد فيها، أنهم لم يبدأوا في ملء السد.

وأكد أحمد موسى أن التوجه المصري في ملف سد النهضة يحمل شعار "لا ضرر ولا ضرار"، متابعا «متوقع أن مفيش جديد في موضوع سد النهضة ويبقى الحال كما هو عليه». 

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