فضيحة.. «يعالون» أراد المشاركة في مظاهرة للأخصائيين الاجتماعيين فوجد نفسه في احتجاج لضعاف السمع

حاول زعيم حزب "تلم"، موشيه بوجي يعالون، اليوم الاثنين، المشاركة في تظاهرة ينظمها الأخصائيون الاجتماعيون لتحسين أوضاعهم المعيشية، وعندما بدأ في إلقاء كلمته والحديث عن حقوقهم فوجئ بأنه يقف أمام التظاهرة الخاطئة، وأن التظاهرة ينظمها الأصماء وضعاف السمع في إسرائيل، وهو ما تسبب له في موقف محرج للغاية.





وقالت موقع إخبارية إسرائيلية إن أكثر من 100 أصم نظموا تظاهرة بعد ظهر اليوم أمام مقر الكنيست، للمطالبة بتوفير الخدمات الطبية لضعاف السمع في المستشفيات الإسرائيلية بلغة الإشارة لنحو 100 ألف شخص، وللتعبير عن حاجتهم الماسة لذلك.





وأوضحت أن العديد من السياسيين وأعضاء الكنيست شاركوا في التظاهرة ومن بينهم موشيه يعالون، الذي بدأ في إلقاء خطابه أمام المتظاهرين وتحدث عن حقوق الاخصائيين الاجتماعيين، لكن المتظاهرين أشاروا إليه بأنه يتحدث أمام المظاهرة الخطأ، هو ما تسبب في حرج كبير له وبدأ في تحويل خطابه إلى مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة.





وتشهد إسرائيل خلال الأيام الماضية العديد من التظاهرات الفئوية على خلفية الازمة الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا، إضافة إلى الاحتجاجات المناهضة لاستمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة على الرغم من توجيه اتهامات رسمية له بالفساد.