AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتجوزت واحد فضحني.. هدى: زوجي نشر صوري عارية.. وأهله طلبوا "شيك" بـ200 ألف علشان أطلّق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

كشفت هدى ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهما ومشاكلهما وإرسال التسجيلات إلى أهله.

 

وأضافت "هدى"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل،  على قناة "المحور"، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات وعدم وجود عمل خاص به يحصل منه علي قوت يومه، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة وسبها في عرضها وشرفها، وقيام الزوج بنشر صور لها خاصة في المنزل بين أهله وأصدقائه.

 

وقالت: "أهله قالولي امضي على شيك بـ 200 ألف جنيه في حالة الطلاق وأمضي على تنازل عن بنتى في حالة أنى أتجوز تانى"، معقبة: "أنا عاوزة حقي وعاوزة أرد كرامتى وأحافظ على سمعتى".

 

وطالبت هدى المسؤولين بمساعدتها لاسترجاع حقها، قائلة: "ده واحد مريض حتى مفكرش في بنته لما تكبر وتعرف إن أبوها عمل كدا وفضح أمها، أنا عاوزة حقي منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وأهله، أنا كنت بتجوز عشان أستقر ويبقي ليا بيت وسند بعد أهلى، وفي الآخر اتجوزت واحد فضحنى".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساب 4 بنات وولد.. زوجة موظف ماسبيرو: جوزي دخل يفض مشاجرة امبز خلص عليه وهرب.. فيديو وصور

جوزي مفلس.. زوجة أمام محكمة الأسرة: عايزة أتطلق علشان أتجوز حبيب عمري

هدى شعراوي الأرستقراطية المناضلة.. طالبت بحذف نون النسوة من اللغة العربية.. وهذه قصة خلعها النقاب (بروفايل)

ترشيحاتنا

سيارات تاكسي شهيرة لن تراها مجددا في الشارع المصري

شاهد.. ياسمين صبري تتصدر تويتر بسبب طلب من عمرو أديب

تعرف على السيارات المعفاة من التحول إلى الغاز الطبيعى

أوشك على الانحسار.. عميد صيدلة القاهرة: كورونا لا يتوحش عندما ينتقل من فرد لآخر داخل مصر

مصر و4 دول تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل اتفاق أردوغان والسراج

احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها