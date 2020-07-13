اتجوزت واحد فضحني.. هدى: زوجي نشر صوري عارية.. وأهله طلبوا "شيك" بـ200 ألف علشان أطلّق

كشفت هدى ضحية نشر زوجها صورها عارية، أن زوجها كان يقوم بتسجيل خلافاتهما ومشاكلهما وإرسال التسجيلات إلى أهله.

وأضافت "هدى"، خلال لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، على قناة "المحور"، أنها اضطرت لطلب الطلاق من زوجها بعد اكتشافها تعاطيه للمخدرات وعدم وجود عمل خاص به يحصل منه علي قوت يومه، وحينها فوجئت برفضه وهجوم أهله عليها واتهامها بالخيانة وسبها في عرضها وشرفها، وقيام الزوج بنشر صور لها خاصة في المنزل بين أهله وأصدقائه.

وقالت: "أهله قالولي امضي على شيك بـ 200 ألف جنيه في حالة الطلاق وأمضي على تنازل عن بنتى في حالة أنى أتجوز تانى"، معقبة: "أنا عاوزة حقي وعاوزة أرد كرامتى وأحافظ على سمعتى".

وطالبت هدى المسؤولين بمساعدتها لاسترجاع حقها، قائلة: "ده واحد مريض حتى مفكرش في بنته لما تكبر وتعرف إن أبوها عمل كدا وفضح أمها، أنا عاوزة حقي منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه هو وأهله، أنا كنت بتجوز عشان أستقر ويبقي ليا بيت وسند بعد أهلى، وفي الآخر اتجوزت واحد فضحنى".