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أخبار العالم

الإمارات: 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة.

ويرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة لدى الإمارات إلى  55,198 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" أن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء أكثر من 34 ألف اختبار لفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 373 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45,513 .

وأعلنت الوزارة عن وفاة واحدة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 334 حالة.
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