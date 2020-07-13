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فن

الحب كله .. مي سليم مع ابنتها فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانه مى سليم صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت فى الصورة برفقه ابنتها وكتبت معلقة على الصورة :" الحب كله".
ونالت الصوره تفاعل متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
ربنا يخليكم لبعض
مشاءالله عسل
احلى عيله فنيه


يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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❤️❤️❤️الحب كلوا

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

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