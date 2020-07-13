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مرأة

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت الفنانة ريم البارودي ؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار بملابس بيت مرتدية كاش حمالات باللون السماوى وبه بعض الاشكال باللون الفوشيا.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بعدم وضع المكياج ؛ واكتفت بارتدائها قبعة من الخوص.


يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.


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Eternal love 💗 Taliya #minime 💗

A post shared by Reem Elbaroudy ريم البارودي (@reemelbaroudyofficial) on

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