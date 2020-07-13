بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهرت الفنانة ريم البارودي ؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار بملابس بيت مرتدية كاش حمالات باللون السماوى وبه بعض الاشكال باللون الفوشيا.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بعدم وضع المكياج ؛ واكتفت بارتدائها قبعة من الخوص.

