بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت الفنانة ريم البارودي ؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار بملابس بيت مرتدية كاش حمالات باللون السماوى وبه بعض الاشكال باللون الفوشيا.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بعدم وضع المكياج ؛ واكتفت بارتدائها قبعة من الخوص.
يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.
اقرأ أيضا :
بـ شميز مشجر.. ريم البارودى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة