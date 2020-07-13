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رياضة

اللاعب يعود إلى تونس.. الأهلي يمدد إعارة حسين السيد للصفاقسي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن النادي الأهلي وافق على تمديد إعارة لاعبه حسين السيد لصفوف نادي الصفافسي التونسي لنهاية الموسم.

وكان من المقرر أن تنتهي إعارة حسين السيد لصفوف نادي الصفاقسي التونسي بنهاية شهر يونيو المنتهي، لكن أزمة فيروس كورونا جعلت الموسم يمتد لما بعد شهر يونيو.

وذكر موقع فوت 24 التونسي، أن حسين السيد أبلغ إدارة نادي الصفاقسي بعودته لتونس بنهاية الأسبوع الجاري لاستكمال الموسم.

وأشار الموقع أن نادي الصفاقسي استلم خطابًا من النادي الأهلي فيه موافقته بتمديد إعارة حسين السيد حتى نهاية الموسم وفقًا للوائح الفيفا.

جدير بالذكر أن حسين السيد انضم لصفوف النادي الصفاقسي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
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