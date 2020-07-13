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تامر أمين: البهجة والسعادة عنصر أساسي في حياتنا رغم المصاعب.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:30 م
الاعلامي تامر امين
الاعلامي تامر امين
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محمود محسن
أكد الإعلامي تامر أمين أنه مطلع على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ملايين المصريين لمتابعة القضايا وردود الفعل.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار لقد شاهدت فيديو وابتسمت وكنت على حالة من السعادة بسبب هذا الفيديو.

وتابع مقدم برنامج اخر النهار ان هذا الفيديو لفتاه مصرية تدعى سارة البططي وظهرت وهي تستخدم الطبلة وبشكل مرح وتغني.

وأشار الإعلامي تامر أمين إلى ان البهجة والسعادة يجب ان تكون عنصرا أساسيا في حياتنا على الرغم من كل المصاعب التي تواجهنا.

وقال مقدم برنامج آخر النهار، إنه يجب أن نتعلم من دبي والتخطيط الجيد الذي جعلها واحدة من اهم المدن على المستوى الاقتصادي، مؤكدا ان حكومة الامارات عملت وزارة للسعادة.
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