كورونا السبب.. انتحار ممثل شاب داخل منزله

كشفت تقارير إخبارية هندية، عن انتحار الممثل الهندي الشاب سوشيل جودا - 30 عاما بمنزله في مسقط رأسه بمنطقة مانديا التابعة لولاية كارناتاكا.









وكشفت التقارير، أن سوشيل جودا، عُثر عليه مفارقًا للحياة في منزله، وتم تسليم الجثة إلى أسرته، وأكد مفتش الشرطة، في تصريحات صحفية، أن الأسرة تسلمت الجثمان على الفور تمهيدًا لمراسم الدفن.









في الوقت ذاته، قالت دنيا فيجاي - إحدى صديقات سوشيل، إن الانتحار لم يكن حلا لكل المشاكل، مشيرة إلى أن الناس يفقدون الأمل وسبل العيش بسبب وباء فيروس كورونا، يجب أن نبقى أقوياء لهزيمة هذه الأزمة.







