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أخبار العالم

آبي أحمد لازم يرحل.. الإثيوبيون يدشنون هاشتاج #AbiyMustGo

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
دشن نشطاء إثيوبيون على موقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج #AbiyMustGo "آبي أحمد لابد أن يرحل"، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء؛ على خلفية مقتل المغني الإثيوبي، هاشالو هونديسا.

وسخر النشطاء الإثيوبيون من محاولة الحكومة الإثيوبية في البداية، إلقاء تهمة قتل هاشالو هونديسا على أطراف أجنبية، وفي النهاية اعترفت الحكومة نفسها بأن من قتله 3 من الإثيوبيين.

وأكد النشطاء، أن سجل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بات مثقلا بانتهاكات حقوق الإنسان والقتل المنظم الذي يستهدف عرقية الأورومو.

وكتب أحد النشطاء، "لا حاجة لمزيد من الأدلة.. آبي أحمد يقتل أبناء عرقيتي"، وقال آخر "نطالب باستقالة آبي أحمد هو ليس قائدي ولا يمثلني".

ولفت النشطاء إلى أن ما يفعله آبي أحمد من اعتقال النشطاء والسياسيين الأوروميين يعد بمثابة إعلان حرب على إقليم أوروميا.

وكان المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا قُتل على يد مسلحين؛ وهو ما أدى إلى تظاهرات أسفرت عن مقتل أكثر من 239 شخصا حتى الآن.

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