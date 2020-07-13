تذبح المرضى.. تامر أمين: مريض بكورونا دفع 774 ألف جنيه لمستشفى خاصة فى ١٢ يوما.. فيديو

‎أكد الإعلامي تامر أمين أن تعامل المستشفيات الخاصة مع مرضى فيروس كورونا في حاجة إلى وقفة لأن هناك بعض المستشفيات عليها مليون علامة استفهام.





وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن هناك بعض المستشفيات تعالج وتراعي ظروف المريض وتصرف العلاح وهناك مستشفيات بها مبالغة شديدة في أسعار العلاج وتعتبر قاسية وتذبح للمريض.





وتابع مقدم برنامج أخر النهار أن هناك مريضا توفي بكورونا استمر بالمستشفى لمدة ١٢ يوما فقط ودفع ٧٧٤ ألف جنيه اى ما يقارب المليون جنيه.



