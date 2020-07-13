بالقرون.. ميرنا جميل بإطلالة سوداء على انستجرام

حرصت الفنانة ميرنا جميل على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية مع الفنان محمد سلام ومحمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وظهرت ميرنا جميل، وهي جيب باللون الأسود مع بلوزة باللون الأسود المنقط بالأبيض والشفاف من الأعلى، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.
وتركت شعر ميرنا جميل منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بشكل الويفي المميز، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها
وأكملت ميرنا جميل في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة فأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر القاتم كأحمر شفاه، وطلاء الأظافر باللون الأحمر، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف ميرنا جميل إطلالتها ببعض الاكسسوارت الناعمة، حيث ارتدت ساعة يد باللون الأسود على يديها، مع ارتداء قرون كبيرة باللون الأسود على رأسها.
ولم تتكلف ميرنا جميل إطلالتها ببعض الاكسسوارت الناعمة، حيث ارتدت ساعة يد باللون الأسود على يديها، مع ارتداء قرون كبيرة باللون الأسود على رأسها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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#جمجوم #بمبم #إخلاص_الفيل 🧟♀️🔱 #الشركه_الألمانيه_لمكافحه_الخوارق
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