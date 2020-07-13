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أخبار العالم

إسرائيل تسجل 1336 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت صحيفة يديعوت احرونوت إلى أن الإحصائية الجديدة ترفع عدد الحالات المصابة بإسرائيل إلى 20872 حالة إصابة نشطة.

وأوضحت أن 514 حالة منهم تتلقى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، و183 شخصا حالته الصحية خطيرة، و54 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

وتشهد الحكومة الإسرائيلية انتقادات شديدة بسبب معاودة ارتفاع معدل الاصابات اليومي بفيروس كورونا، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يتحمل المسؤولية لافتا إلى أن الحكومة تعجلت في عملية فتح الاقتصاد.

وقدمت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية استقالتها اعتراضا على سلوكيات الحكومة الأخيرة في مواجهة الأزمة وقالت إن ما فعلته الحكومة في الموجة الثانية أضاع الجهود التي بذلت لمواجهة الفيروس في الموجة الأولى.

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