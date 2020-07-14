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سيارات

شاهد.. غرق فيراري FF حمراء بعد كسر ماسورة مياه.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

انتشر مقطع فيديو مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب لغرق سيارة فيراري FF حمراء، بعد أن انكسرت إحدى أنابيب المياه الرئيسية بالعاصمة البريطانية لندن.


وأوضح ناشرو مقطع الفيديو بأن كسر أنابيب المياه الرئيسية في لندن أدى الى غرق الطريق الدائري الشمالي بمياه يصل ارتفاعها إلى 0.5 متر ، ولكن ارتفاع المياه كان ليس كبيرًا، إلا أنه كان كافيًا ليجعل العديد من السيارات تعلق.


واظهر مقطع الفيديو ان السيارة الأبرز بينهم هي فيراري FF حمراء نادرة، وهي السيارة الأغلى بينهم، إلا أنه يوجد العديد من السيارات الأخرى غالية الثمن غرقت في المياه مثل بي ام دبليو الفئة السابعة، ومرسيدس سي كلاس، والتي تضررت أيضًا من المياه.

و كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن فرقة إطفاء لندن أرسلت أربع سيارات إطفاء وحوالي 25 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، كما تم إنقاذ ثمانية سائقين.


والجدير بالذكر انه قد استغرق الأمر من السلطات ما يقرب من ساعتين لإنقاذ السيارات والسائقين، كما بدأ المهندسون في إصلاح أنبوب المياه بقطر 24 بوصة، ليظل الطريق مغلقًا بعض الوقت حتى تنتهي الإصلاحات .

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