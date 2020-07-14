كارول سماحة تقترب من 4 ملايين مشاهدة بـ Bon voyage

حقق فيديو كليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة ، 3 ملايين و960 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ 4 ملايين، منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.









"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة ، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.









وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة ، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.







