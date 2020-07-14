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فن

كارول سماحة تقترب من 4 ملايين مشاهدة بـ Bon voyage

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:53 ص
كارول سماحة - Bon
كارول سماحة - Bon voyage
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سعيد فراج
حقق فيديو كليب "bon voyage" لـ الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 3 ملايين و960 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ 4 ملايين، منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري. 


"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.


وتلقى الفيديو كليب "bon voyage" لـ كارول سماحة، إشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة.


واستطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهر كارول سماحة بشكل مختلف عما اعتاد عنه الجمهور، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها، نالت إعجاب الكثيرين، وأهّل كارول لتصبح التريند الأول في "تويتر" عقب عرض الفيديو كليب.
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