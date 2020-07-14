ملك زاهر عن دورها في مسلسل القاصرات: من أهم الأدوار اللي عملتها

نشرت ملك أحمد زاهر، ابنة الفنانة أحمد زاهر، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مشاركتها في مسلسل القاصرات.





وعلقت ملك زاهر على الصورة قائلة: "من أهم الحاجات اللي عملتها و بفتخر بيها فحياتي مسلسل القاصرات بيتعاد تاني علي mbc masr 2 كل يوم من الاحد للخميس الساعة الخامسة مساءً".





وشاركت ملك احمد زاهر في بطولة مسلسل القاصرات مع عدد من نجوم الفن.

مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".