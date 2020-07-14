AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملك زاهر عن دورها في مسلسل القاصرات: من أهم الأدوار اللي عملتها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:33 ص
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت ملك أحمد زاهر، ابنة الفنانة أحمد زاهر، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مشاركتها في مسلسل القاصرات.


وعلقت ملك زاهر على الصورة قائلة: "من أهم  الحاجات اللي عملتها و بفتخر بيها فحياتي مسلسل القاصرات بيتعاد تاني علي mbc masr 2 كل يوم من الاحد للخميس الساعة الخامسة مساءً".


وشاركت ملك احمد زاهر في بطولة مسلسل القاصرات مع عدد من نجوم الفن.

مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سليمان عيد مع بدرية طلبة من كواليس مسلسل فلانتينو .. شاهد

فتحي هو اللي شرير مش بابا.. ملك أحمد زاهر تعلق على دور والدها في البرنس

بسبب تركه مريم.. متصلة وزوجها يعاتبان أحمد زاهر: مش هنسيب حقها

زمن الشغل الجميل.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة من كواليس مسلسل الرحلة

أمي الخارقة.. ملك أحمد زاهر تهنئ والدتها بعيد ميلادها

بداية من الغد.. MBC مصر2 تعرض القاصرات يوميًا

ترشيحاتنا

خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكار نسب ابنتها بالدقهلية

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

احترس.. طعام غير متوقع يدمر القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة