غدا.. انطلاق فعاليات ورشة عمل افتراضية عن تداعيات حقوق الطفل في ظل كورونا

ينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية، برئاسة الامير عبد العزيز بن طلال بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وبالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو) غدا /الأربعاء/ ورشة عمل افتراضية (عبر برنامج زووم) حول "تداعيات حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا".





وصرح أمين عام المجلس الدكتور حسن البيلاوي بأن الورشة تأتي ضمن جهود المجلس لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث من المقرر أن تناقش تداعيات الأزمة على الأطفال صحيا وتربويا واجتماعيا ونفسيا، وذلك باعتبارهم الفئات الأكثر تأثرا في الأزمات والطوارئ، مع استعراض ما يمكن أن تسببه تلك الجائحة من أزمة في مجال حقوق الطفل، وما الذي يجب أن نقوم به للحد من هذه التداعيات مستقبلا ، وذلك وفق ما.





وقال إن الورشة سيحاضر فيها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكية الآداببجامعة القاهرة المصرية ، ويشارك فيها الإعلاميون في وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات الفضائية وممثلو وسائل الإعلام المعتمدة، وتهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التعاطي مع قضايا حقوق الطفل في ظل جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع قضايا حقوق الطفل بمختلف تفريعاتها.



