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منوعات

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:21 ص
لحظة اقتحام دب لـ
لحظة اقتحام دب لـ سيارة وسط ذعر مالكتها
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة ترصد اللحظة التي تمكن فيها دب عملاق من فتح باب سيارة ودخولها وسط ذعر مالكتها "كاثرين إليس"، التي شاهدت الموقف برمته من داخل مسكن كانت تقضي به عطلتها في ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، ولم يكن في إمكانها القيام بأي شيء بدون شك سوى المشاهدة والأمل في ألا يلحق الدب أضرارًا جسيمة بالسيارة. 

وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فإنه بعد أن تمكن الدب من القفز إلى المقعد الأمامي للسيارة بدأ يعبث داخلها، ومن المرجح أنه كان يبحث عن طعام. 


وكان الدب قد توجه نحو السيارة بعد ظهوره قادمًا من غابة قريبة، إلا أنه في البداية تفقد سيارة فضية اللون كانت مركونة بجوار سيارة "إليس"، قبل أن يحول اهتمامه إلى سيارتها، التي كانت مفتوحة آنذاك.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مالكة السيارة قولها إنها لاحظت الدب خلال نزهتها الصباحية، لذا عادت إلى مقر إقامتها، لكن سرعان ما لحق بها الدب، وظل يتفقد مسكنها من الخارج وكذلك السيارات المركونة.


وأضافت أن سيارتها تُركت مفتوحة، وقد تمكن الدب من فتح بابها بسهولة ودخولها، مشيرة إلى أنه ظل يتفقد السيارة من الداخل لمدة نحو 5 دقائق، قبل أن يخرج من الجزء الخلفي بعد أن فتحته هي من شرفة مقر إقامتها.

وأفادت "ديلي ميل" بوجود قرابة 8 آلاف دب يعيشون في ولاية "نورث كارولينا"، وخاصة حول الجبال.
عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها
عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها
عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها
عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها
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