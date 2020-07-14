AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تزامن موعد زفافها مع لحظاتها الأخيرة في الدنيا، ففي الوقت التي كانت تغمر فيه السعادة قلب عروس ؛ سقطت جثة هامدة أثناء حفل زفافها، بعد أن أصيبت بحساسية من البندق.

وكانت العروس التي تدعى "ألكسندرا إيروخوفا" صاحبة الـ 25 عامًا، كانت بحفل زفافها في قصر Tsaritsyno الفخم في موسكو، وفي أثناء تناول العشاء؛ أصيبت برد فعل تحسسي إثر تناولها الحلوى التي تحتوي على مكسرات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 


فقد صدر عن العروس رد فعل شديد عندما كانت تتناول الحلوى في الوجبة، بينما هرع الضيوف لمساعدتها حيث بدأت تختنق على المائدة.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لمساعدة العروس المتعثرة، ووصل فريق إنعاش إلى قاعة الزفاف ولكنه لم يتمكن من إنقاذها، حيث قال الأطباء إنها عانت من "صدمة الحساسية" التي يعتقد أنها تسببها حساسية من البندق.


وعانت "ألكسندرا "من حساسية من البندق منذ الطفولة وحذر الأقارب الطهاة القائمون على إعداد الطعام بحفل الزفاف، ولكن التقارير أشارت إلى أن الأطباق الحلوة التي تناولتها العروس تحتوي على مكسرات، لذا تحقق الشرطة في الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد

كورونا يودي بحياة عريس هندي بعد يومين من حفل زفافه.. وإصابة 95 من المعازيم

عروس بريطانية تلغي زفافها بسبب إجراءات الوقاية في قاعات الزفاف

من فوق الكوشة.. عروس تمارس عملها في حفل زفافها.. فيديو

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تحذر من موجات لفيروسات أكثر شراسة

باشاغا البديل.. أحمد موسى يعلن تفاصيل الانقلاب الناعم على فايز السراج

تذبح المرضى.. تامر أمين: مريض بكورونا دفع 774 ألف جنيه لمستشفى خاصة فى ١٢ يوما.. فيديو

الأزمة تتصاعد .. هيفاء وهبي ترد على تصريحات محمد وزيري

سامح شكري: الجيش الوطني الليبي سيتصدى للاحتلال التركي

كيفية صلاة الشفع والوتر معًا.. الإفتاء: فيها 3 أقوال وهذا الراجح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. زوجة تامر حسني تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. ابنة احمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت