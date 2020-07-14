خرجت من الدنيا قبل دخولها.. عروس تسقط جثة هامدة في حفل زفافها

تزامن موعد زفافها مع لحظاتها الأخيرة في الدنيا، ففي الوقت التي كانت تغمر فيه السعادة قلب عروس ؛ سقطت جثة هامدة أثناء حفل زفافها، بعد أن أصيبت بحساسية من البندق.





وكانت العروس التي تدعى "ألكسندرا إيروخوفا" صاحبة الـ 25 عامًا، كانت بحفل زفافها في قصر Tsaritsyno الفخم في موسكو، وفي أثناء تناول العشاء؛ أصيبت برد فعل تحسسي إثر تناولها الحلوى التي تحتوي على مكسرات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









فقد صدر عن العروس رد فعل شديد عندما كانت تتناول الحلوى في الوجبة، بينما هرع الضيوف لمساعدتها حيث بدأت تختنق على المائدة.





وتم استدعاء سيارة إسعاف لمساعدة العروس المتعثرة، ووصل فريق إنعاش إلى قاعة الزفاف ولكنه لم يتمكن من إنقاذها، حيث قال الأطباء إنها عانت من "صدمة الحساسية" التي يعتقد أنها تسببها حساسية من البندق.









وعانت "ألكسندرا "من حساسية من البندق منذ الطفولة وحذر الأقارب الطهاة القائمون على إعداد الطعام بحفل الزفاف، ولكن التقارير أشارت إلى أن الأطباق الحلوة التي تناولتها العروس تحتوي على مكسرات، لذا تحقق الشرطة في الحادث.