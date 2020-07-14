اعتذار واجب.. أحمد فلوكس يوجه رسالة للمذيعة اللبنانية ديالا مكي

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة إلى الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعد الإعلان منذ فترة عن ارتباطهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
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هذه السيده من اكثر السيدات احتراما و اجتهاد في مجالها ... احترمها و احبها و اكنلها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها و احب شخصيتها .. و اعتذار واجب مني نيابه عن بعض المواقع و الاقلام اللتي كتبت اشياء ليس لها اي اساس من الصحه منسوبه لشخصي و الهدف منها الفتنه و التشويه ..... احبك جدا و احترمك و احترم حبي ليكي و احبه .. ولن اسمح بهذه المهزله ...... ديالا خط احمر ... 😘😘😘😘dialamakki
ونشر "فلوكس" صورة لـ ديالا مكي حمة وعلق عليها قائلا: "هذه السيدة من اكثر السيدات احتراما و اجتهاد في مجالها ... احترمها وأكن لها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها و احب شخصيتها".
وأضاف: "اعتذار واجب مني نيابه عن بعض المواقع و الاقلام اللتي كتبت اشياء ليس لها اي اساس من الصحه منسوبه لشخصي و الهدف منها الفتنه و التشويه".
واختتم رسالته قائلا: "احبك جدا و احترمك و احترم حبي ليكي و احبه .. ولن اسمح بهذه المهزله ...... ديالا خط احمر".