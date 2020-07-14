بدء توافد طلاب جامعة القاهرة على لجان الامتحانات في 4 كليات

بدأ طلاب جامعة القاهرة ، المقيدون بالسنوات النهائية، اليوم الثلاثاء، فى التوافد على الجامعة استعدادًا لانطلاق امتحانات 4 كليات وهم "دار العلوم، الطب البيطري، الأداب، العلاج الطبيعي"، بدءا من اليوم، مع التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.





وشهدت امتحانات جامعة القاهرة على مدار الأيام الماضية، ومنذ بداية الأسبوع انطلاق ماراثون الامتحانات، توزيع عدد من أدوات الوقاية على الطلاب، شملت كمامات وأكياس جيل معقم، وكتيب الدليل التوعوي لجامعة القاهرة عن فيروس كورونا المستجد، والذي صدر في مايو الماضي، بالإضافة إلى إرشادات عامة تحت عنوان في التباعد تحت عنوان في التباعد حياة.





وشملت الإرشادات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، داخل اللجان، وضرورة الحضور المبكر قبل موعد الامتحان بساعة، المحافظة على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب،و تتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.



