ضمن المبادرة الرئاسية.. علاج 4113 حالة في قنا من أمراض مزمنة

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة والعيادات والقوافل المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، مع زيادة منافذ تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي.







وأشار تواضروس، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على ٤١١٣ حالة حتى اليوم، وتوزيع العلاج اللازم عليهم، كما تم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.





وأوضح وكيل صحة قنا، أن المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين، وتأتي إستكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل حالات الإصابة بتلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن.







وأكد تواضروس ، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة تجنبا لانتقال فيروس كورونا بين المترددين.





وناشد وكيل وزارة الصحة بقنا، المرضى أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدات الصحية المحدد بها تنفيذ المبادرة لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم.





اقرأ أيضًا:





وأضافت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة الرعاية الأساسية بالمديرية، بأنه تم تخصيص 14 وحدة صحية موزعة على إدارت المحافظة، بالإضافة إلى 2 قافلة طبية متنقلة موزعة بقرية الرحمانية وقرية المعنا، لزيادة منافذ الخدمة المقدمة، فضلا عن وجودها بالمستشفيات التي ليس بها عزل.





وأشارت فاروق، إلى أنه يتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.