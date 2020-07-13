AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:42 م
.تعافى و خروج ١٠
.تعافى و خروج ١٠ حالات كورونا من عزل مستشفى قنا
Advertisements
يوسف رجب

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، اليوم الاثنين،  خروج 10 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، كلهن سيدات من كبار السن بعد تماثلهن للشفاء.


خرجت المتعافات وسط حالة من الفرح و الزغاريد، ابتهاجًا بتعافيهن و خروجهن من عزل المستشفى، وقدمن الشكر لإدارة المستشفى و أطقمها الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.


قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام، إن المستشفى يواصل تحقيق نتائج إيجابية فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث تعافت 10 حالات جديدة لسيدات معظمهن كبار سن، وتم خروجهن اليوم من المستشفى بعد تعافيهن تماما.


وأشار الديب، إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى تبذل ما بوسعها حتى يتماثل المرضي للشفاء، بعد تلقيهم العلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مضيفًا أن هناك متابعة مستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، و الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية و الوقائية اللازمة.


يذكر أن مستشفى قنا العام صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى فى 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تخفيفًا لمعاناة المرضى من أبناء قنا.


اقرأ أيضًا :

ارتفاع عدد المرشحين لمجلس الشيوخ إلى 25 شخصا في قنا

تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا

كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد
كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد
كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد
كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد
كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تماثلوا للشفاء.. خروج 14 متعافيا بكورونا من عزل مستشفى قنا العام

خروج عميدة كلية الآثار بقنا من المستشفى العام بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد

بالورود.. 5 حالات يحتفلون بتعافيهم من كورونا بمستشفى قنا العام للحجر الصحي

بينهم طبيب حميات.. خروج وتعافي 7 حالات جديدة من مستشفى قنا العام للعزل

مستشفى قنا العام يعلن تعافى وخروج 21 من مصابي كورونا

معظمهم مسنون .. تعافى وخروج 12 حالة كورونا من عزل مستشفى قنا.. صور

ترشيحاتنا

حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در

وزير الخارجية: نتوقع أن تحترم إثيوبيا تعهداتها بعدم ملء خزان سد النهضة

السيسي يوجه بالاستعانة بأعرق الخبرات العالمية لإنشاء مراكز تجميع وتصنيع البلازما

سعر الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه اليوم

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

السيول تدمر تركيا .. أحمد موسى: أردوغان نايم في العسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ريم البارودي تثير الجدل بملابس البيت

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب شبيكة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها