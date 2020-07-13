كلهن سيدات.. تعافي وخروج 10 حالات كورونا من عزل مستشفى قنا العام ..شاهد

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، اليوم الاثنين، خروج 10 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، كلهن سيدات من كبار السن بعد تماثلهن للشفاء.





خرجت المتعافات وسط حالة من الفرح و الزغاريد، ابتهاجًا بتعافيهن و خروجهن من عزل المستشفى، وقدمن الشكر لإدارة المستشفى و أطقمها الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.





قال الدكتور محمد الد يب، مدير مستشفى قنا، العام، إن المستشفى يواصل تحقيق نتائج إيجابية فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث تعافت 10 حالات جديدة لسيدات معظمهن كبار سن، وتم خروجهن اليوم من المستشفى بعد تعافيهن تماما.





وأشار الديب، إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى تبذل ما بوسعها حتى يتماثل المرضي للشفاء، بعد تلقيهم العلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مضيفًا أن هناك متابعة مستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، و الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية و الوقائية اللازمة.







يذكر أن مستشفى قنا العام صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى فى 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، تخفيفًا لمعاناة المرضى من أبناء قنا.







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