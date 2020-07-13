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محافظات

ارتفاع عدد المرشحين لمجلس الشيوخ إلى 25 شخصا في قنا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:12 م
مرشحي مجلس الشيوخ
مرشحي مجلس الشيوخ
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يوسف رجب

واصلت لجنة تلقى أوراق المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ بمحكمة قنا الإبتدائية، تلقى أوراق المرشحين، اليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية من قبل اللجنة و المرشحين.


استقبلت اللجنة اليوم، أوراق ٣ مرشحين، ليرتفع إجمالى عدد المتقدمين خلال الأيام الثلاثة، ٢٥ مرشح محتمل، حيث استقبلت فى اليوم الأول ١٤ و الثانى ٨ و الثالث ٣ مرشحين.


يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سوف تّجري في 11 و12 من أغسطس القادم، و يتشكَّل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، و يعين الرئيس الثلث الباقى، و يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.


و يشترط لقبول أوراق المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ، عدد من الشروط منها، أن يكون مصرى الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، و مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، و لا يقل عمره عن ٣٥ عاما.


كما يشترط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله على الأقل، أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.


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