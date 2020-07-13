ارتفاع عدد المرشحين لمجلس الشيوخ إلى 25 شخصا في قنا

واصلت لجنة تلقى أوراق المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ بمحكمة قنا الإبتدائية، تلقى أوراق المرشحين، اليوم الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية من قبل اللجنة و المرشحين.





استقبلت اللجنة اليوم، أوراق ٣ مرشحين، ليرتفع إجمالى عدد المتقدمين خلال الأيام الثلاثة، ٢٥ مرشح محتمل، حيث استقبلت فى اليوم الأول ١٤ و الثانى ٨ و الثالث ٣ مرشحين.







يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سوف ت ّ جري في 11 و12 من أغسطس القادم، و يتشكَّل المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، و يعين الرئيس الثلث الباقى، و يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.





و يشترط لقبول أوراق المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ، عدد من الشروط منها، أن يكون مصرى الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، و مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، و لا يقل عمره عن ٣٥ عاما.





كما يشترط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله على الأقل، أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.





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