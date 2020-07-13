يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

أصدر المحاسب كمال شلبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، منشورا دوريا، تم توزيعه على الوحدات المحلية بالمحافظة، ينص على منع تداول ألقاب معالى الباشا ومعالى الوزير مع المسئولين داخل الديوان العام أو الوحدات المحلية بقنا.





ونوه القرار، إلى أن تداول هذه الألقاب مع المسئولين سوف يعرض قائلها للمساءلة القانونية، مع ضرورة الالتزام بالصفة الوظيفية الحقيقية لكل مسئول.





وجاء نص المنشور المرسل إلى كل الإدارات الحكومية "تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمناداة المسؤولين بلقب معالي الوزير معالي الباشا...الخ".





وتابع المنشور "وعليه يتم التنبيه المشدد على كل العاملين والمسؤولين بجميع الجهات بحظر مناداة أى مسؤول إلا بصفته وفي حال المخالفة يتحمل المخالف المسؤوليه.. مرسل للعلم وتنفيذ ما جاء به".





وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع المنشور الذى تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، ما بين قطاع كبير مرحب بالقرار، وآخرين يرون أن القرار لن يصل إلى حيز التنفيذ.





وأشار آخرين، إلى أن القرار يهدف إلى ضبط حالة العشوائية المنتشرة بين المواطنين خلال تعاملهم مع الموظفين فى المصالح الحكومية المختلفة بمحافظة قنا.





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