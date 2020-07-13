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محافظات

تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:15 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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يوسف رجب

أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافى وخروج 149 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزى بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


جاء ذلك خلال جولته على رأس اللجنة الفرعية المختصة بالمرور اليومي على كافة المستشفيات و أماكن العزل لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المريض والأطباء والتمريض وللتأكد من توافر كافة مستلزمات و أدوات وملابس الوقاية، رافقه خلال الجولة الدكتور اشرف الاحمر مدير عام الطب العلاجي و أعضاء اللجنة.


تفقد السكرتير العام، خلال جولته أقسام "الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن"، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات وكذا التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة.


كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية، و مراجعة موقف حضور وانصراف العاملين بالمستشفى. 


وفى سياق متصل تفقد شلبى، أعمال تطوير نقطة شرطة المستشفى، لافتًا إلى أنه سوف يتم التنسيق مع مركز الشرطة بالوقف لدعم نقطة الشرطة داخل المستشفى بالمزيد من أفراد الأمن وذلك لحماية المستشفى والطاقم الطبي من أى اعتداءات.

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تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا
تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا
تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا
تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا
تعافى وخروج 149 حالة كورونا من مستشفى الوقف المركزى في قنا
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