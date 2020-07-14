حسام هزاع: مصر تحتاج إلى مليون سائح شهريا ليتعافى القطاع السياحي..فيديو

أكد حسام هزاع ، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مصر تحتاج إلى أن يصل عدد سياحها، قريبا، إلى الملايين، لنستطيع القول إن السياحة تعافت بالكامل، من الأزمة.





وأضاف حسام هزاع، عبر سكايب، لـ برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دي إم سي، أن مصر أستطاعت، العام الماضي، الوصول لعدد سياح يصل إلى أكثر من 12 مليون سائح ، سواء أجنبية أو خارجية، مشيرا إلى أن دخل السياحة المجمل، العام الماضي، وصل إلى 12 مليار و 600 مليون دولار.





ولفت "هزاع" ، إلى أن مصر تحتاج إلى مليون سائح شهريا، لنستطيع القول بأن مصر عادت للمعدلات الطبيعية ، الخاصة بعدد السياح في كل عام.





وأوضح "هزاع"، أن جائحة كورونا كانت لها ، مردود سلبي على القطاع السياحي، وأكتشاف مصل لفيروس كورونا، سيساهم في عودة النشاط السياحي، كما كان.



