محافظ المنوفية: استرداد 21 فدان أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن استرداد (21) فدان أملاك دولة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، كما تم تنفيذ (5) حالات تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز أشمون بإجمالى مساحة 1540 مترا وذلك ضمن الموجة الـ 16لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.









وصرح المحافظ بأنه تم إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 6608 أمتار وإزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 92 فدانا.





ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الإثنين إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة و5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.



