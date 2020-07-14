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محافظات

محافظ المنوفية: استرداد 21 فدان أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:41 ص
صورة ارشيقية
صورة ارشيقية
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محمد أمين
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن استرداد (21) فدان أملاك دولة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، كما تم تنفيذ (5) حالات تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز أشمون بإجمالى مساحة 1540 مترا وذلك ضمن الموجة الـ 16لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.


وصرح المحافظ بأنه تم إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 62 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 6608 أمتار وإزالة 116 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 92 فدانا.

ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الإثنين إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة و5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون علي الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كل التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
محافظ المنوفية: استرداد 21 فدان أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد
محافظ المنوفية: استرداد 21 فدان أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد
محافظ المنوفية: استرداد 21 فدان أملاك دولة بالسادات وإزالة 178 حالة تعد
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