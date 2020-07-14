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محافظات

مخلص ومتفانٍ في العمل.. محافظ المنوفية يكافئ أحد عمال النظافة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:52 ص
ء إبراهيم أحمد أبو
ء إبراهيم أحمد أبو ليمون
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محمد أمين
أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية بمدينة شبين الكوم تفقد خلالها أعمال تخطيط شوارع مدينة شبين الكوم وكذا أعمال التجميل والتطوير بميدان كوبري مبارك، كما تفقد ميدان عمر أفندي وعدد من اعمال التطوير التي تتم بالعاصمة. 


وشدد محافظ المنوفية على رئيس حي غرب بضرورة المتابعة الجيدة والمستمرة لأعمال التطوير ومتابعة إنارة الميادين بشكل دوري، وقد أكد محافظ المنوفية على أنه جار العمل على قدم وساق لتطوير وتجميل مداخل وميادين مراكز وقرى المحافظة وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالي للميادين العامة ولإيجاد متنفس حضارى للمواطنين.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بدءًا بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضارى للمحافظة، حيث رافقه خلال الجولة محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي ورؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ومدير التنسيق الحضاري.

وخلال الجولة كافأ المحافظ أحد عمال النظافة لالتزامه واخلاصه وتفانيه في عمله، جدير بالذكر أنه قد سبق وتم الانتهاء من (6) ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرهم وتحديثهم بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية وذلك بالمشاركة المجتمعية.
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