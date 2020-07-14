بواقع 50 بطولة وفعالية.. الكيك بوكسينج يستقر على خطة النشاط للموسم الجديد





وكشف محمد صبيح، أن الخطة الخاصة بالنشاط الرياضي للموسم الجديد تم إعدادها بعناية وتنظيمها وفق أهم الأحداث الرياضية التي استهلها الاتحاد بفتح باب قيد الأندية واللاعبين والمدربين والحكام وقبول أوراق المناطق بالاتحاد خلال الفترة من الأول من يوليو حتى 30 أغسطس المقبل داخل مقر الاتحاد.





وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن خطة النشاط الرياضي شهدت اهتمام كبير بمراحل البراعم مع إقامة دوري للأندية وللمحترفين تم استحداثهم لأول مرة، مع إقامة اختبارات اختيار عناصر منتخب مصر للهواة للمراحل السنية براعم وناشئين وكبار فضلا عن تكوين منتخب للمحترفين.





وأضاف أنه بعد تسجيل كافة اللاعبين والمدربين والحكام تكون الخطوة الأولى تمت بنجاح وحدد الاتحاد عدد اللاعبين المسجلين يتبعها دورة المدربين والحكام التصنيفية التكميلية داخل مركز إعداد القادة باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري.





وأشار محمد صبيح إلى أن اجتماع الجمعية العمومية الثانية للاتحاد تقام يوم 14 أغسطس داخل استاد القاهرة ثم تتم عملية تجارب المنتخب الوطني للكيك بوكسينج خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس داخل المدرسة العسكرية بالهايكستب.









وكشف محمد صبيح أن أنشطة اتحاد الكيك بوكسينج تبلغ 50 فاعلية أبرزها بطولة الجمهورية للأندية للبراعم في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر ثم ينطلق دوري المحترفين في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر ثم كأس مصر للمحترفين في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر في شرم الشيخ.





وتقام بطولة الجمهورية للأندية للناشئين تحت 11، 12، 13، 14، 15 سنة في الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر ثم بطولة الجمهورية للأندية للشباب في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر على أن تقام بطولة الجمهورية للأندية الكبار في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر المقبل.





وتنطلق منافسات كأس مصر للمحترفين في 30 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ ثم تقام بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج لجميع المراحل السنية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.





وتقام بطولة الجمهورية للمناطق للناشئين خلال شهر فبراير والشباب في شهر مارس ، على أن تقام بطولة الأهرام الدولية المفتوحة للكيك بوكسينج خلال شهر مايو من العام المقبل ويختتم الاتحاد الموسم الرياضي بإقامة دورة المدربين والحكام الدولية للكيك بوكسينج من أجل إطلاع المدربين على أحدث الأمور الفنية المتعلقة باللعبة.

استقر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح على خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد 2020/2021 التي تم تعميمها على كافة الأندية ومراكز الشباب والصالات الرياضية المعتمدة من أجل الاستعداد للمشاركة في مختلف بطولات الاتحاد في موسم يتسم بالقوة والمنافسة الشرسة.