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برلمان

برلمانى يشيد بحرص وزيرة الهجرة على مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:12 م
انتخابات
انتخابات
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ماجدة بدوى
أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، بحرص السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على تقديم جميع التيسيرات لمشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ مثمنا التعاون والتنسيق المستمرين بين وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة والحرص على استمرار هذا التعاون والتنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ، على أن تصريحات السفيرة نبيلة مكرم التى اكدت فيها على الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم يستحق الاشادة ، مؤكدا ان السفيرة نبيلة مكرم نجحت بكل كفاءة واقتدار فى ان تجعل لمصر أكثر من 10 ملايين مصرى سفراء بالخارج لهم دورهم الوطنى فى الدفاع عن مصر وقائدها وشعبها ولهم دورهم الوطنى ايضا فى الترويج للسياحة المصرية عالميا وايضا فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر اضافة الى مشاركتهم الايجابية فى مختلف المشروعات التى تتم داخل مصر.

ووجه النائب محمد هانى الحناوى تحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم على ماحققته من نجاحات كبيرة ومبهرة فى كل مايتعلق ويدخل فى اختصاصات وزارة الهجرة والمصريين بالخارج مؤكدا انها نجحت باحترافية وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على كرامة وحقوق المصريين بالخارج واعتبار صون كرامة جميع المصريين بمختلف دول العالم خط أحمر لايجب السماح لأحد بان يتجاوزه تحت اى مسمى.

تجدر الاشارة الى ان السفيرة نبيلة مكرم كانت قد أعلنت أنه سيتم وضع القائمة النهائية للمرشحين والسّير الذاتية الخاصة بهم وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج، فور الانتهاء منهم، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فضلا عن إتاحتها على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية، ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته في مجلس الشيوخ.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي 9 و 10 أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل.
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