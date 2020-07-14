رئيس جامعة بنى سويف: استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن استمرار الانخفاض التدريجي في اعداد مصابي فيروس كورونا ، مع ارتفاع حالات التعافي ، حيث شهد الاسبوع الماضي تعافي وخروج 83 حالة من العزل المخصص لهم بمستشفى بنى سويف الجامعي.
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ويولي الدكتور منصور اهتماما كبيرا ومتابعة على مدار الساعة مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى بالحالات المصابة من خلال استعراض الجهود المبذولة داخل العزل بالمستشفى الجامعي والوقوف علي مدي كفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى.
وأكد أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
جدير بالذكر، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.