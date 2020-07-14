رئيس جامعة بنى سويف: استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا بالمستشفى الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، عن استمرار الانخفاض التدريجي في اعداد مصابي فيروس كورونا ، مع ارتفاع حالات التعافي ، حيث شهد الاسبوع الماضي تعافي وخروج 83 حالة من العزل المخصص لهم بمستشفى بنى سويف الجامعي.





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ويولي الدكتور منصور اهتماما كبيرا ومتابعة على مدار الساعة مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى بالحالات المصابة من خلال استعراض الجهود المبذولة داخل العزل بالمستشفى الجامعي والوقوف علي مدي كفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى.





وأكد أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.



