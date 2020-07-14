الشباب والرياضة تستعد لإطلاق البرنامج القومي لتعزيز النزاهة









وتنفذ الفعاليات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر2020 علي مدار ثلاثة أيام في الدورة الواحدة،بإستهداف 140 شاب وفتاة من طلاب الجامعات ،الخريجين، قيادات طبيعية وشبابية ،أعضاء برلمان الشباب،أعضاء مراكز الشباب، من حميع المحافظات،يتم تنفيذ 7 دورات بواقع 20 مشارك في كل دوره اون لاين من خلال الاشتراك بالرابط التالي مع الإلتزام بآخر موعد للإشتراك يوم 22 يوليو الجاري :

https://www.emys.gov.eg/youth/course_form وستقوم الوزارة بعمل مسابقة لأفضل 10 حملات اعلاميه من الحملات التي تم متابعتها من السادة المدربين.وتنفذ الفعاليات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر2020 علي مدار ثلاثة أيام في الدورة الواحدة،بإستهداف 140 شاب وفتاة من طلاب الجامعات ،الخريجين، قيادات طبيعية وشبابية ،أعضاء برلمان الشباب،أعضاء مراكز الشباب، من حميع المحافظات،يتم تنفيذ 7 دورات بواقع 20 مشارك في كل دوره اون لاين من خلال الاشتراك بالرابط التالي مع الإلتزام بآخر موعد للإشتراك يوم 22 يوليو الجاري :

ينفذ البرنامج عن طريق محاضرات وورش عمل عن طريق تطبيق زووم، المتابعه الشباب المشارك بعد الدورة التدريبية عن طريق السادة المدربين في عمل حملات اعلاميه في محافظتهم وتنقسم هذا الحملات الي ميدانيه: يقوم الشباب المشارك بالنزول بحمله اعلاميه للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد وتوثيق الحملة عن طريق فيديوهات توثيقيه للحملة التي ستنفذ على ارض الواقع،حملات توعويه تصميم مجموعه من الفيديوهات يقوم بها الشباب المشارك للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد ويكون هدف الحملة التواصل مع الجمهور ونشر ثقافه النزاهة واستخدام الفيديوهات للوصول لقطاع اكبر من الجمهور.