الشباب والرياضة تستعد لإطلاق البرنامج القومي لتعزيز النزاهة

تستعد وزارة الشباب والرياضه لإطلاق البرنامج القومي تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك مرعاة للظروف الحالية والإجراءات الإحترازية المتبعة في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ضوء رؤية القيادة السياسية للوصول للإصلاحات اللازمة لتفعيل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة ومبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد ومن أجل دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق استراتيجية 2030 ومن خلال دور وزارة الشباب لتنمية الوعي الشبابي والمجتمعي بقضايا الفساد وتنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كافة أنواع الفساد بكل مستوياته والعمل على تأكيد الجوانب الإيجابية داخل المجتمع.
مشيرا أن البرنامج يهدف إلى وضع رؤية شبابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ووضع شبكة امان اجتماعي وتصور عام ورؤية مستقبلية للمؤسسات الي جانب ترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الجيل القادم وكذلك استثمار المواهب والقدرات الشبابية لمواجهه الظاهرة.
ينفذ البرنامج عن طريق محاضرات وورش عمل عن طريق تطبيق زووم، المتابعه الشباب المشارك بعد الدورة التدريبية عن طريق السادة المدربين في عمل حملات اعلاميه في محافظتهم وتنقسم هذا الحملات الي ميدانيه: يقوم الشباب المشارك بالنزول بحمله اعلاميه للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد وتوثيق الحملة عن طريق فيديوهات توثيقيه للحملة التي ستنفذ على ارض الواقع،حملات توعويه تصميم مجموعه من الفيديوهات يقوم بها الشباب المشارك للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد ويكون هدف الحملة التواصل مع الجمهور ونشر ثقافه النزاهة واستخدام الفيديوهات للوصول لقطاع اكبر من الجمهور.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة فى ضوء رؤية القيادة السياسية للوصول للإصلاحات اللازمة لتفعيل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة ومبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد ومن أجل دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق استراتيجية 2030 ومن خلال دور وزارة الشباب لتنمية الوعي الشبابي والمجتمعي بقضايا الفساد وتنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كافة أنواع الفساد بكل مستوياته والعمل على تأكيد الجوانب الإيجابية داخل المجتمع.
مشيرا أن البرنامج يهدف إلى وضع رؤية شبابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ووضع شبكة امان اجتماعي وتصور عام ورؤية مستقبلية للمؤسسات الي جانب ترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الجيل القادم وكذلك استثمار المواهب والقدرات الشبابية لمواجهه الظاهرة.
ينفذ البرنامج عن طريق محاضرات وورش عمل عن طريق تطبيق زووم، المتابعه الشباب المشارك بعد الدورة التدريبية عن طريق السادة المدربين في عمل حملات اعلاميه في محافظتهم وتنقسم هذا الحملات الي ميدانيه: يقوم الشباب المشارك بالنزول بحمله اعلاميه للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد وتوثيق الحملة عن طريق فيديوهات توثيقيه للحملة التي ستنفذ على ارض الواقع،حملات توعويه تصميم مجموعه من الفيديوهات يقوم بها الشباب المشارك للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحه الفساد ويكون هدف الحملة التواصل مع الجمهور ونشر ثقافه النزاهة واستخدام الفيديوهات للوصول لقطاع اكبر من الجمهور.
وستقوم الوزارة بعمل مسابقة لأفضل 10 حملات اعلاميه من الحملات التي تم متابعتها من السادة المدربين.
وتنفذ الفعاليات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر2020 علي مدار ثلاثة أيام في الدورة الواحدة،بإستهداف 140 شاب وفتاة من طلاب الجامعات ،الخريجين، قيادات طبيعية وشبابية ،أعضاء برلمان الشباب،أعضاء مراكز الشباب، من حميع المحافظات،يتم تنفيذ 7 دورات بواقع 20 مشارك في كل دوره اون لاين من خلال الاشتراك بالرابط التالي مع الإلتزام بآخر موعد للإشتراك يوم 22 يوليو الجاري :
https://www.emys.gov.eg/youth/course_form
وتنفذ الفعاليات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر2020 علي مدار ثلاثة أيام في الدورة الواحدة،بإستهداف 140 شاب وفتاة من طلاب الجامعات ،الخريجين، قيادات طبيعية وشبابية ،أعضاء برلمان الشباب،أعضاء مراكز الشباب، من حميع المحافظات،يتم تنفيذ 7 دورات بواقع 20 مشارك في كل دوره اون لاين من خلال الاشتراك بالرابط التالي مع الإلتزام بآخر موعد للإشتراك يوم 22 يوليو الجاري :
https://www.emys.gov.eg/youth/course_form