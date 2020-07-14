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أخبار العالم

بسبب كورونا.. السعودية ترجئ مهرجان الجنادرية إلى العام المقبل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:49 م
مهرجان الجنادرية
مهرجان الجنادرية
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مـيـس رضـا

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" إلى الربع الأول من عام 2021م، في حال كانت الظروف الصحية مواتية لحضور تجمعات بشرية كبيرة مثل التي يمتاز بها مهرجان شعبي بحجم مهرجان الجنادرية.


وجاء قرار التأجيل حرصًا على سلامة زوار المهرجان وتنفيذًا لقرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولحفظ أفراد المجتمع من تداعياته.


 وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت وزارة الثقافة قد حددت سابقًا شهر نوفمبر 2020م موعدًا لإقامة أول دورة من مهرجان الجنادرية تتولى إدارتها الوزارة بعد قرار مجلس الوزراء رقم 645 المتضمن نقل مهمة إقامة وتنظيم المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.


 وأعدت وزارة الثقافة رؤية لتطوير المحتوى الثقافي للدورة المقبلة من المهرجان تتضمن تقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني، وذلك وفق خطة استراتيجية تحسينية للمهرجان تستمر لثلاث سنوات، مستندة على سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتعددة، مع خبراء ومثقفين، لتطوير المهرجان وإثرائه بمحتوى ثقافي متنوع يجعله منصة ثقافية دولية تستقطب الزوار من مختلف دول العالم، وبمستوى يعكس النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030.

 

وبموازاة ذلك، فقد استثمرت وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية لمهرجان الجنادرية وتحسينها من حيث الإنشاءات والتصاميم والمرافق، وذلك لمواءمة موقع المهرجان مع الرؤية الثقافية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، تتناغم فيها جودة المكان مع عمق المحتوى وثرائه.

 

وجاء قرار تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" من نوفمبر 2020م إلى الربع الأول من عام 2021م، في سياق التفاعل المستمر من قبل وزارة الثقافة مع التوجيهات الرسمية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا منها على تنظيم فعاليات ثقافية ناجحة تلتزم بأعلى معايير السلامة والأمان لمرتاديها، بهدف ضمان ظهور مهرجان الجنادرية بالمستوى الذي يليق به، بوصفه مهرجانًا وطنيًا عريقًا يحظى بمعدل زيارات عالية من مختلف الجنسيات.

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