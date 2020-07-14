بسبب كورونا.. السعودية ترجئ مهرجان الجنادرية إلى العام المقبل

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" إلى الربع الأول من عام 2021م، في حال كانت الظروف الصحية مواتية لحضور تجمعات بشرية كبيرة مثل التي يمتاز بها مهرجان شعبي بحجم مهرجان الجنادرية.
وجاء قرار التأجيل حرصًا على سلامة زوار المهرجان وتنفيذًا لقرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولحفظ أفراد المجتمع من تداعياته.
وبموازاة ذلك، فقد استثمرت وزارة الثقافة
خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية لمهرجان الجنادرية وتحسينها من حيث الإنشاءات
والتصاميم والمرافق، وذلك لمواءمة موقع المهرجان مع الرؤية الثقافية التي تسعى الوزارة
من خلالها إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، تتناغم فيها جودة المكان مع عمق المحتوى
وثرائه.
وجاء قرار تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني
للتراث والثقافة "الجنادرية" من نوفمبر 2020م إلى الربع الأول من عام
2021م، في سياق التفاعل المستمر من قبل وزارة الثقافة مع التوجيهات الرسمية المتعلقة
بجائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا منها على تنظيم فعاليات ثقافية ناجحة تلتزم بأعلى
معايير السلامة والأمان لمرتاديها، بهدف ضمان ظهور مهرجان الجنادرية بالمستوى الذي
يليق به، بوصفه مهرجانًا وطنيًا عريقًا يحظى بمعدل زيارات عالية من مختلف الجنسيات.