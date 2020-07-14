لنشر الفكر الوسطي.. خريجو الأزهر بالمنوفية: أطلقنا برامج دعوية وإرشادية

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بالمنوفية، أن المنظمة تعمل حاليًا على نشر عدد من البرامج الدعوية والإرشادية الإلكترونية، لتذاع عبر الصفحة الخاصة بها على فيس بوك، ويقدمها علماء الأزهر الشريف بالمنوفية.





وأشار رئيس الفرع، أن هذه ستكون بمثابة إحدى القنوات الحيوية لنشر الفكر الأزهري الوسطى المعتدل ومكافحة الأفكار المتطرفة والهدامة وتفنيد وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ ثقافة الحوار والتخلي عن التشدد والمغالاة ليصبح الفرع نافذة للأزهريين يطلون منها على وسطية الأزهر الشريف.





ودعى النجار جميع خريجي الأزهر الشريف للانضمام إلى فرع المنظمة بالمحافظة تحت فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.





وأوضح أن المنظمة تسعى إلى مستقبل أفضل، من خلال إعداد جيل أزهري مؤهل تكنولوجيًا ومهاريا، وقادر على التعامل مع الدوائر المعرفية والإعلامية بكفاءة، لتمثيل الأزهر الشريف تمثيلًا مشرفًا بكافة المحافل المحلية والدولية، ليكون خير سفير للإسلام والأزهر، وأيضًا نشر المذهب الأزهري الوسطى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومحاربة الأفكار الهدامة.





كما أشار إلى أن المنظمة ستركز في الفترة المقبلة، على عقد المصالحات وإزالة الخلافات والاحتقانات العالقة بين الأهالي، كذا مناقشة القضايا الحياتية وتوجيه المواطنين إلى التصرفات السليمة، والعمل على خلق مبادرات لخدمة وتنمية المجتمع والسعي نحو نشر روح المحبة والألفة والتسامح والتآخي بين الجميع.