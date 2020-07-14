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أخبار العالم

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:50 م
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
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مـيـس رضـا

تشهد سماء مكة المكرمة غدا الأربعاء 15 يوليو الجاري، ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وذلك في تمام الساعة 12:27 ظهرا موعد أذان الظهر بتوقيت السعودية.


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وقال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، إن الظاهرة تحدث مرتين خلال العام أثناء حركة الشمس الظاهرية السنوية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان فى شهر مايو و عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان خلال شهر يوليو من كل عام ، ويعتبر هذا التعامد الثاني خلال العام 2020، وفيه يختفي ظل الكعبة في هذه الأثناء وتكون الشمس عمودية فوقها وعلى ارتفاع 90 درجة .

 

وأضاف العصفور، أن الاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة من الطرق الفلكية الدقيقة لتحديد وتصحيح اتجاه القبلة من المناطق البعيدة من مكة المكرمة والتي تكون فيها الشمس ظاهرة فوق الأفق ، ويتم ذلك من خلال نصب شاخص «عصا» بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل اتجاه القبلة ، بينما تعتبر هذه الطريقة غير دقيقة في مدينة مكة المكرمة وضواحيها لقربها من نقطة التعامد وصغر طول الظل .

 

ودعا العصفور إلى تجنب النظر لقرص الشمس بشكل مباشر في جميع الحالات ، واستخدام النظارات والمرشحات الشمسية الخاصة؛ للتمكن من رصد الظواهر المتعلقة بالشمس بشكل آمن.

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