الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: وباء كورونا أعطى درسا قويا لكل دول العالم.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الاوروبية الشرق أوسطية ان وباء فيروس كورونا أعطى درس قوي وصعب لكل دول العالم مؤكدا انه يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار انه لا نستطيع العودة إلى الفترة ما قبل فيروس كورونا.





وأضاف عودة خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لفضائية اكسترا نيوز أنه من الصعب أن يتم حل المشكلة، مشيرا إلى انها من الداخل السياسي في الصحة لانه تم التأخير بصورة كبيرة في تطبيق العلاج لفيروس كورونا.





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وتابع رئيس الرابطة الاوروبية الشرق أوسطية أنه يجب أن نكون متفائلين بشكل كبير مؤكدا أنه سوف نربح تلك الحرب وسننتصر على وباء كورونا مع ان الجيش الأبيض خاض تلك الحرب بدون أي مساعدة سياسية.





وأشار إلى أن 80% من الإصابات في 10 دول بينما 50% في دولتين والسبب في ذلك يعود لأسباب سياسية وليس طبية أو علمية .





وقال رئيس الرابطة الاوروبية الشرق أوسطية ان ازدياد فيروس كورونا في الفترة الأخيرة نتيجة عدم مسئولية حكام تلك الدول في السماع للأطباء ولأرضاء الدهة الإقتصادية فقط على حساب الجانب الصحي