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حوادث

شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:56 م
الحريق
الحريق
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أحمد مهدي


يشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور الي موقع انفجار خط مازوت على طريق الاسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
شلل مروري على الطريق الدائري والإسماعيلية الصحراوي بسبب حريق خط المازوت.. فيديو وصور
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