ابق إيجابيا.. محمد زيدان برفقة الصقر أحمد حسن

نشر محمد زيد ان لاعب المنتخب المصري السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزها وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

