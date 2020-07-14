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رياضة

ابق إيجابيا.. محمد زيدان برفقة الصقر أحمد حسن

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:19 م
زيدان والصقر
زيدان والصقر
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محمد بدران

نشر محمد زيدان لاعب المنتخب المصري السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر زيدان بصحبة عميد لاعبي العالم احمد حسن وعلق على الصورة قائلا " ابق ايجابيا".


وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزها وأفضلها بوروسيا دورتموند.


وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.



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Stay positive 😎 @17ahmedhassan

A post shared by Mohamed Zidan (@mohamedzidanofficial) on

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