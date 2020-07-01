هدية وحُسن ضيافة.. محمد زيدان يتألق في أحدث ظهور له مع صديقه.. شاهد





وعلّق محمد زيدان على الصورة "أتمنى الهدية تكون عجبتك يا على ومبسوط إنى شفتك.. شكرًا يا نادر على وقتك وحسن الضيافة".





ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات ما بين " بنحبك يا زيدان.. أ حلى زيزو وحشتنا.. العالمى".





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وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.



