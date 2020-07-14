الزراعة: استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية «GPS» في تكويد مزارع الرمان

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من د. أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، حول توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس محمد عبدالرحمن رئيس إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال رفع الإحداثيات بنظام (GPS ).





وقال العطار إن الهدف من البروتوكول هو تكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى ويأتي هذا البروتوكول كخطوة أولى فى خطة التكويد الجديدة التى يسعى الحجر الزراعى لتنفيذها وأضاف أن تكويد المزارع من خلال الأقمار الصناعية يسهم في تلافي عيوب التكويد اليدوي ويكون أكثر دقة في حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها .





وأكد رئيس الحجر الزراعي أن موسم تصدير الرومان سوف يبدأ الأسبوع القادم وبلغ إجمالي صادرات مصر العام الماضي من الرومان حوالي 120 ألف طن.