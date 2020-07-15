"أوبر بلاك" .. خدمة جديدة فى النقل التشاوري لأول مرة في القاهرة

أعلنت شركة أوبر عن إطلاق "أوبر بلاك"، أحدث منتجاتها لأول مرة في القاهرة بالتعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز، حيث تبدأ رحلات "أوبر بلاك" من مطار القاهرة الدولي، ويقدم هذا المنتج خدمة عالية الجودة من خلال سائقين مدربين، يتميزون بتقييم مرتفع باستخدام سيارات فاخرة.





ويهدف هذا الإطلاق إلى المساعدة على تنشيط قطاعات الطيران والسياحة في مصر بعد تأثرهم بفيروس كورونا المستجد، ويتبع قرار الحكومة المصرية باستئناف الرحلات الجوية في مطلع الشهر الجاري.



تأتي هذه الشراكة في إطار جهود أوبر المستمرة في تقديم حلول تنقل جديدة عن طريق توظيف أحدث التكنولوجيا. وتتوافق هذه الشراكة مع توجه مجموعة أبو غالي موتورز التي تهدف إلى تقديم حلول تنقل متكاملة لتلبية احتياجات عملائها، مع ضمان الجودة والأمان.



وقال أحمد خليل، المدير العام لأوبر في مصر: "نحن فخورون بإطلاق خدمة أوبر بلاك في القاهرة مع قرار استئناف الرحلات الجوية، دعمًا لخطط الحكومة المصرية لتنشيط السياحة. إن تعاوننا مع أبو غالي موتورز، كأحد أهم الشركات العاملة في مجال السيارات في مصر، سوف يساعدنا على تسهيل وإتاحة حلول تنقل عبر دمج التكنولوجيا المبتكرة بأسطول عالي الجودة من المركبات. هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا لطرح منتجات جديدة وجعل تطبيق أوبر أكثر ملاءمةً للمستخدمين في جميع أنحاء مصر."



وأضاف محمد أبو غالي، المدير التنفيذي لأبو غالي موتورز قائلًا: "نشعر بحماس شديد تجاه شراكتنا مع أوبر لأنها سمحت لنا بتقديم خدمة متميزة للركاب في مصر. وتعكس استثماراتنا ثقتنا في النمو السريع للاقتصاد المصري والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم وخلق فرص اقتصادية جديدة. نعتقد أن هذه خطوة ذات أهمية بالغة لتقديم حلول التنقل التي تلبي احتياجات العملاء في هذا السوق الحيوي."



يتضمن هذا التعاون قيام أبو غالي موتورز بتوفير سيارات فاخرة بما في ذلك موديلات سيارات مرسيدس وجيب، إلى جانب توفير سائقين على أعلى مستوى من الاحترافية والتقييم لتوفير تجربة تنقل فريدة من نوعها.



وتوظيفًا للتواجد والخبرة التي تتمتع بها أبو غالي موتورز، بمجرد أن يتم طلب الرحلة على تطبيق أوبر، يقوم السائقون بمقابلة الركاب في الأماكن المخصصة لأبو غالي موتورز بصالات الوصول بمطار القاهرة الدولي.