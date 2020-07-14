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حوادث

شاهد.. لحظة السيطرة على حريق خط مازوت طريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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أحمد مهدى
أكد المهندس عماد عبدالقادر، رئيس شركة أنابيب البترول، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي؛ نتيجة حدوث كسر بالخط لحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق.

وأضاف رئيس شركة أنابيب البترول، في بيان منذ لحظات، أن الأمر أدي إلي اشتعال الخام المتسرب، موضحا أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري للقيام بإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية. 

وانتقل إلى موقع الحريق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة جهود السيطرة والإخماد، والوقوف على الوضع على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف على أسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.

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