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رياضة

نادي أسوان يجري المسحة الرابعة قبل المباراة الودية مع الإسماعيلي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:35 م
نادى أسوان يُجرى
نادى أسوان يُجرى المسحة الرابعة
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رباب الهوارى
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان للمسحة الرابعة للكشف علي فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا للمواجهة الودية مع النادي الإسماعيلي؛ استعدادا لعودة الدورى الممتاز.

وتلقى مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم؛ يفيد بسلبية نتيجة المسحة الثالثة الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني.

وتم إخطار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنتيجة العينات وسلبية نتائج جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإداري.

يذكر أن طالبت إدارة نادى أسوان ومسئولي مجلس الإدارة اللعب على ملاعب بتروسبورت أو المقاولون العرب أو اتحاد الشرطة بالعباسية تقليلا للنفقات لصعوبة الانتقال من أسوان إلى باقى المحافظات لخوض باقى منافسات بطولة الدورى.

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