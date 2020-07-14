عبر سكايب.. وزيرا الري والزراعة يبحثان مع محافظ الوادي الجديد تطوير نظم الري

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، عبر تقنية سكايب؛ لبحث تطوير أنظمة الري وتوسيع الرقعة الزراعية.





تناول اللقاء بحث آليات تطوير وتحديث نظم الري ببعض أراضي المحافظة التي تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث لمساحة تبلغ 175 ألف فدان، وذلك من خلال لجنة تنسيقية بين وزارتي الري والزراعة مع المحافظة، كما بحثا أيضا التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بنظام الطاقة الشمسية، والانتهاء من تجهيز العدادات الإلكترونية التي تعمل بنظام التحكم عن بعد لضبط تصرف المياه، وذلك ترشيدًا للاستهلاك للحفاظ على الخزان الجوفي بالمحافظة.





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وناقش "الزملوط"، مع الوزيرين إمكانية إيجاد حلول لمصارف الصرف الزراعي داخل الكتل السكنية بمدن وقرى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من برك الصرف بمركز الداخلة في استصلاح الأراضي لزراعة غابات شجرية لإنتاج نباتات تستخدم لإنتاج الوقود الحيوي والألياف الطبيعية التي تستخدم في الصناعات غير الغذائية.









وفي نهاية اللقاء اتفق وزير الري والمحافظ على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمحافظة لإعادة دراسة ومراجعة المقننات المائية لجميع الأراضي بالمحافظة، وذلك لوضع تصور كامل للمناطق القابلة للزراعة من عدمها، لضمان استمرارية نجاح المشروعات الزراعية خاصة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة النخيل والوصول إلى 2.5 مليون نخلة وأيضا التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.