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أحدث إنتاجات منصة نتفليكس والأكثر مشاهدة في مصر.. كل ما تريد معرفته عن فيلم The Old Guard للنجمة تشارليز ثيرون

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:21 ص
فيلم The Old Guard
فيلم The Old Guard
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محمد نبيـل
طرحت منصة نتفليكس عن مجموعة من الصور الحصرية لـ كواليس فيلم "The Old Guard" لـ النجمة العالمية تشارليز ثيرون.

الفيلم طرح في 10 يوليو وتصل مدته إلى ساعتين، وقد استغرق تصويره ما يزيد عن أسبوعين وشارك فيه مجموعة كبيرة من اطقم العمل المحلية كجزء من فريق عمل الفيلم أثناء التصوير في المغرب.

وتظهر في فيلم The Old Guard مدينة مراكش التي يزورها أبطال الفيلم ضمن سياق العمل، كما تم ايضًا تصوير المشاهد الخاصة بأفغانستان وأفريقيا في مناطق متنوعة بالمغرب، حيث تم التصوير في العديد من المعالم البارزة بـ مراكش.

الفيلم يتصدَّر حاليًا أكثر الأعمال الرائجة انتشارًا على مستوى Netflix مصر.

وأعلنت "نتفليكس" أنها قامت بالاستعانة بمصممين من الوطن العربي لتصميم نسخة محلية من البوستر الخاص بالفيلم تعكس قصة الفيلم وتواجد أبطال الفيلم في مراكش، حيث قام الفنان أحمد رأفت بإعادة تصميم البوستر بالتعاون مع فريق الفيلم ليعكس الأسواق الشعبية في مراكش ومنارة جامع الفنا.

وتدور قصة الفيلم عن مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم، ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة.

وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضمامًا للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.
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