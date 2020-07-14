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رياضة

الاتفاق السعودي: علاقتنا بـ وليد أزارو انتهت في 30 يونيو الماضي.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:44 م
ازارو
ازارو
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عمرو ابوبكر
كشف خالد الناصر، أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، عن طريقة تعامل النادي نحو المغربي وليد ازارو لاعب الأهلي المعار لناديه.

وقال "الناصر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أن عقد أزارو انتهى منذ يوم 30 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الوقت توقف عن المشاركة في التمرين.

وأضاف أن انتهاء عقد أزارو جعله ينقطع عن التدريبات استعدادا لاستئناف الدوري، ولا توجد خلافات بيننا واللاعب.

وأشار إلى أن عقد إعارة أزارو انتهى مع الاتفاق، وهو الآن لاعب في صفوف النادي الأهلي، ولا نستطيع أن نجبره على شيء.

وتابع: الاتفاق يتفاوض مع الأهلي في الوقت الحالي، لتمديد عقد ازارو على الأقل حتى انتهاء الموسم الحالي.

وأكمل أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، أن إدارة الأهلي هي المنوطة بالقرار النهائي بشأن تمديد عقد أزارو.

واستمر: نعمل على الوصول الى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك لأن تجمعنا علاقة مميزة بيننا وبين النادي الأهلي. 
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